بسبب أزمة "قمصان" نهضة بركان المغربي.. فريق اتحاد الجزائر ينسحب

قرر نادي اتحاد العاصمة الجزائري الانسحاب من مباراته أمام مضيفه فريق نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد، وذلك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

واختار الفريق الجزائري، وفقا لشبكة قنوات "بي ان سبورت" القطرية، عدم خوض مباراة الإياب وتكرار نفس سيناريو الذهاب، وذلك احتجاجا على قميص فريق نهضة بركان الذي يحمل خريطة المملكة المغربية.

وسافر فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى المغرب بشكل طبيعي ووصل إلى ملعب المباراة.

ووفقا لصحيفة "الشروق" فإن لاعبي اتحاد العاصمة رفضوا الدخول للملعب وخوض المباراة بسبب إصرار نهضة بركان على خوض المباراة بخريطة المغرب والتي تتضمن الصحراء الغربية.

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وبعد رفض اتحاد العاصمة خوض المواجهة، نزل فريق نهضة بركان إلى أرض الملعب لتحية الجمهور وغادر بعدها بشكل طبيعي.

كما غادر فريق اتحاد العاصمة الجزائري الملعب وتوجه إلى فندق الإقامة الخاص به ليتأكد عدم إقامة المباراة.

وأكدت قناة الرياضية المغربية على تأهل نهضة بركان إلى النهائي ليواجه الزمالك.

يذكر أن فريق اتحاد الجزائر كان قد خسر مباراة الذهاب بثلاثة أهداف دون رد بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب أزمة القمصان، في الجزائر.

ويبدو أن فريق نهضة بركان سيعتبر فائزا من هذه المواجهة، وبالتالي سيواجه نادي الزمالك المصري، الذي بلغ نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، إثر فوزه على مضيفه دريمز الغاني (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

المصدر: وسائل إعلام