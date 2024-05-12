الكويت.. صدور مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة والكشف عن أسماء الوزراء

صدر مساء اليوم الأحد في الكويت، مرسوم أميري يقضي بتشكيل الوزارة (الحكومة) الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا.

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وأوضحت صحيفة "القبس" أن الوزراء الـ13 هم:

1. فهد يوسف سعود الصباح: نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية.

2. شريدة عبد الله سعد المعوشرجي: نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

3. الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي: نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط.

4. عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري: وزيرا للإعلام والثقافة.

5. الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي: وزيرا للصحة.

6. الدكتور أنور علي عبدالله المضف: وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

7. الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني: وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

8. عبد الله علي عبد الله اليحيا: وزيرا للخارجية.

9. الدكتورة نورة محمد خالد المشعان: وزيرا للأشغال العامة ووزيرا للبلدية.

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10. الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي: وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

11. عمر سعود عبد العزيز العمر: وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات.

12. الدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري: وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان.

13. الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة: وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.

جدير بالذكر أن أمير الكويت أعلن يوم الجمعة الماضي حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات"، موضحا أنه "اتخذ قرارا صعبا لإنقاذ البلاد".

المصدر: "القبس"