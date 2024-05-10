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بالفيديو.. إغلاق مجلس الأمة الكويتي بعد قرار حله ووقف العمل بمواد دستورية

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. إغلاق مجلس الأمة الكويتي بعد قرار حله ووقف العمل بمواد دستورية
Globallookpress
مجلس الأمة الكويتي
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة إغلاق مجلس الأمة الكويتي، بعد إعلان أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن حله ووقف العمل ببعض مواد الدستور.

وأظهرت المقاطع المتداولة تعزيزات أمنية كبيرة أمام مجلس الأمة، حيث اصطف أمام المبنى عدد كبير من سيارات الشرطة والأمن.

وكان أمير الكويت اتخذ قرارا بـ"حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات".

وأكد في خطاب له إن "الكويت مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام"، مضيفا أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها"، في إشارة إلى عدد من النواب.

ولفت إلى أن "اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها.. كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.. لن أسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد".

المصدر: RT

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