بالفيديو.. إغلاق مجلس الأمة الكويتي بعد قرار حله ووقف العمل بمواد دستورية

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة إغلاق مجلس الأمة الكويتي، بعد إعلان أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن حله ووقف العمل ببعض مواد الدستور.

وأظهرت المقاطع المتداولة تعزيزات أمنية كبيرة أمام مجلس الأمة، حيث اصطف أمام المبنى عدد كبير من سيارات الشرطة والأمن.

اغلاق مجلس الامة pic.twitter.com/TZOlxGdMu7 — شبكة الكويت (@NetworkKw) May 10, 2024

وكان أمير الكويت اتخذ قرارا بـ"حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات".

وأكد في خطاب له إن "الكويت مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام"، مضيفا أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها"، في إشارة إلى عدد من النواب.

ولفت إلى أن "اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها.. كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.. لن أسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد".

المصدر: RT