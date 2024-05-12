من هو بيلوأوسوف المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأحد، على مجلس الاتحاد الفدرالي تعيين أندريه ريموفيتش بيلوأوسوف، وزيرا للدفاع ليحل محل وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو.

ولد بيلوأوسوف في 17 مارس 1959 في موسكو في عائلة رجل الاقتصاد السوفيتي، المشارك في تطوير الإصلاح الاقتصادي في الستينيات، ريم بيلوسوف (1926-2008).

في عام 1981، تخرج أندريه بيلوأوسوف في كلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية التي تحمل اسم لومونوسوف، في اختصاص الاقتصاد، وحصل على دكتوراه في العلوم الاقتصادية، في عام 1986.

وفي عام 2006، في معهد التنبؤ الاقتصادي الوطني التابع للأكاديمية الروسية للعلوم (RAN)، دافع عن أطروحة الدكتوراه حول موضوع "التناقضات وآفاق تطوير نظام إعادة الإنتاج في الاقتصاد الروسي".

في الفترة 1981-1986 عمل كباحث متدرب وباحث مبتدئ في المعهد المركزي للاقتصاد والرياضيات التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

من 1986 إلى 1990 عمل في معهد الاقتصاد والتنبؤ بالتقدم العلمي والتكنولوجي التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

في الفترة 1990-2006 عمل في منصب كبير الباحثين ورئيس مختبر معهد التنبؤ الاقتصادي الوطني التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

من 2000 إلى 2006 عمل مديرا عاما لمركز التحليل الاقتصادي والتنبؤ على المدى القصير وفي نفس الوقت مستشارا مستقلا لرؤساء الحكومة الروسية.

في الفترة من فبراير 2006 إلى يوليو 2008، شغل منصب نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في روسيا الاتحادية.

وفي الفترة 2008-2012، كان مديرا لدائرة الاقتصاد والمالية في حكومة روسيا الاتحادية.

من مايو 2012 إلى يونيو 2013 شغل منصب وزير التنمية الاقتصادية لروسيا الاتحادية في حكومة دميتري ميدفيديف. وكان مديرا من قبل روسيا في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ونائب مدير من قبل روسيا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

في 24 يونيو 2013، عمل في إدارة الرئيس الروسي، حيث شغل حتى 21 يناير 2020 منصب مساعد رئيس الدولة فلاديمير بوتين في القضايا الاقتصادية.

من يونيو 2015 إلى سبتمبر 2018 شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة النفط "روسنفت".

ثم شغل منذ 21 يناير 2020 منصب النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.

وفي الفترة من أبريل إلى مايو 2020، شغل منصب رئيس الحكومة بالنيابة، في حكومة ميشوستين الأولى.

ومنذ عام 2022، أشرف أيضا على تطوير تقنيات إنشاء مركبات النقل العالية السرعة وأنظمة التحكم الذكية ومعدات النقل من الجيل الجديد.

حصل على وسام الشرف سنة 2009، كما تم تكريمه من قبل الرئيس الروسي.

وهو مؤلف كتاب "تطور نظام إعادة إنتاج الاقتصاد الروسي: من الأزمة إلى التنمية" (2006).

المصدر: وكالات