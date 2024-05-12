بلينكن: الولايات المتحدة مستعدة لتسريع الإمدادات العسكرية لأوكرانيا بغية تهديد شبه جزيرة القرم

أعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لتسريع الإمدادات العسكرية لأوكرانيا لخلق تهديد لشبه جزيرة القرم والحفاظ على خطوط الدفاع في الجبهة الشرقية.

وقال بلينكين في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز": "نحن نبذل كل ما في وسعنا لتسريع تقديم المساعدة، الأوروبيون يفعلون نفس الشيء، أنا مقتنع بأن أوكرانيا يمكن أن تدعم بشكل فعال خط الجبهة في الشرق".

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ووفقا له "في اللحظات الصعبة الحالية، أوكرانيا قادرة على تحقيق نجاحات على البحر الأسود، بما في ذلك تهديد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم.

وتابع بلينكن: "نحن نوفر أسلحة لهذا الغرض".

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بإرسال مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار إلى كييف.

ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض "الحزمة تتضمن الوسائل الملحة المطلوبة، بما في ذلك ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت وNASAMS، وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة ستينغر، ومعدات لدمج منصات الإطلاق الغربية، وصواريخ ورادارات مع الأنظمة الأوكرانية".

وفي هذا الصدد، أشار البنتاغون إلى أنه منذ بداية رئاسة بايدن، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 51.3 مليار دولار لأوكرانيا كمساعدة عسكرية، بما في ذلك أكثر من 50.6 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.

المصدر: نوفوستي