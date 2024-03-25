لماذا سارعت الأوساط السياسية والإعلامية الغربية إلى إلصاق تهمة هجوم "كروكوس" بـ"داعش" دون غيره؟

ما إن ظهرت الصور الأولى للهجوم على مركز كوكوس التجاري في ضواحي موسكو حتى سارعت الأوساط السياسية والإعلامية الغربية للترويج إلى رواية تورط تنظيم "داعش" في العملية.

هذه الرواية شككت فيها موسكو منذ البداية ورأت فيها محاولة لإبعاد التهمة عن نظام كييف وحلفائه الغربيين، خاصة وأن منفذي العملية حاولوا الهرب إلى أوكرانيا، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أنه تم إعداد منفذ لهم من الجانب الأوكراني لعبور حدود الدولة، وفق تصريحات موسكو.



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