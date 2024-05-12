مقدونيا الشمالية.. الرئيسة الجديدة تمتنع عن لفظ اسم بلدها كاملا خلال أدائها اليمين الدستورية

امتنعت رئيسة مقدونيا الشمالية غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا عن لفظ الاسم الجديد لبلدها خلال أدائها اليمين الأحد، ما أثار انتقاد الاتحاد الأوروبي وأثينا.

يذكر أن الإسم الجديد "مقدونيا الشمالية" أقر بموجب اتفاق تاريخي أُبرم مع اليونان في العام 2018.

وقالت غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا أمام نواب البرلمان وضيوف في المراسم "أعلن أنني سأمارس منصب رئيسة مقدونيا بضمير ومسؤولية وأنني سأحترم الدستور والقوانين وأنني سأصون سيادة مقدونيا وسلامة أراضيها واستقلالها".

ووفقا لوكالة "فرانس برس" فإن النص الرسمي لأداء اليمين الذي قرأته الرئيسة الجديدة يرد فيه اسم البلاد على أنه "مقدونيا الشمالية" وليس مقدونيا فقط، وقوبل عدم استخدام الرئيسة الجديدة الاسم الرسمي لبلادها "مقدونيا الشمالية" بانتقاد من أثينا.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن خيارها يعد "انتهاكا صارخا لاتفاقية بريسبا ودستور الدولة المجاورة، الذي يتماشى مع التزاماتها الدولية".

وأبرمت سكوبيه اتفاقا "تاريخيا" مع اليونان خلال العام 2018 أضاف كلمة "الشمالية" إلى "مقدونيا" لتمييزها عن مقاطعة مقدونيا اليونانية، وذلك بهدف تسوية نزاع متواصل منذ مدة طويلة مع أثينا التي عرقلت لهذا السبب انضمام جارتها إلى حلف شمال الأطلسي، ومفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بيان الخارجية اليونانية "تعلن اليونان بشكل قاطع أن مواصلة تقدّم علاقاتها الثنائية مع مقدونيا الشمالية والمسار الأوروبي لهذه الأخيرة يعتمد على التنفيذ الكامل لاتفاقية بريسبا، وخصوصاً على استخدام الاسم الدستوري للدولة المجاورة".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السفارة اليونانية في سكوبيه أن سفيرة اليونان في سكوبيه غادرت الحفل المقام في البرلمان تعبيراً عن احتجاجها.

كما أثار عدم لفظ الرئيسة الاسم الجديد لبلدها انتقاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي قالت بُعيد تهنئة الرئيسة الجديدة، في منشور عبر منصة إكس "لكي تتمكن مقدونيا الشمالية من مواصلة طريقها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي بنجاح، من الضروري أن تستمر في الإصلاحات وتمتثل بالكامل لاتفاقياتها الملزمة، بما في ذلك اتفاقية بريسبا".

هذا وانتُخبت مرشحة اليمين القومي غوردانا سيليانوفسكا-دافكوفا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن مايو بنسبة 65%من الأصوات، متقدمة على الرئيس الاشتراكي الديموقراطي المنتهية ولايته ستيفو بينداروفسكي.

المصدر: أ ف ب