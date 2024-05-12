الإعلان عن إصابة 50 جنديا إسرائيليا خلال الساعات الـ24 الأخيرة في معارك قطاع غزة

أفادت مراسلتنا بأن 50 جنديا إسرائيليا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، جراء العمليات القتالية الجارية في قطاع غزة.

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وكان الجيش الإسرائيلي أكد في وقت سابق من اليوم الأحد أن نائب مراقب المنظومة الأمنية العميد يوغيف بار شيشت، أصيب بجراح متوسطة جراء شظايا إطلاق نار في قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت تكثف فيه كتائب القسام من عملياتها في القطاع، حيث استهدفت جنود وآليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون على دفعتين منفصلتين.

كما أعلنت "سرايا القدس" عن إطلاق رشقة صاروخية من نوع (107) ضد جنود إسرائيليين وآلياتهم المتقدمة في محيط المطار شرق مدينة رفح.

يذكر أن خمسة من العسكريين في لواء "ناحال" في حي الزيتون، قُتلوا نهاية الأسبوع الماضي خلال عمليات نفذها الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بعدما عاد على ضوء استئناف "حماس" نشاطها في ذلك المكان.

المصدر: RT