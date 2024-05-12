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روغوف يعلن سيطرة القوات الروسية على معقل أوكراني مهم في مدينة زابوروجيه

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روغوف يعلن سيطرة القوات الروسية على معقل أوكراني مهم في مدينة زابوروجيه
ria.ru
دبابة من طراز T-72 تابعة للقوات الروسية خلال تأدية مهمة قتالية
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قال الرئيس المشارك لمجلس تنسيق تكامل المناطق الروسية الجديدة فلاديمير روغوف الأحد إن القوات الروسية استولت على معقل مهم للقوات الأوكرانية على الطريق السريع لمنطقة زابوروجيه.

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وأوضح روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية أن المعقل الأوكراني الذي تمت السيطرة عليه يقع في الجزء الخاضع لسيطرة القوات الأوكرانية، مؤكدا أنه سيتم تحريره بالكامل عاجلا أم آجلا.

وأضاف روغوف: "في اتجاه أوريخوفسك جنوب غرب نوفوبوكروفكا حقق جيشنا نجاحات تكتيكية، حيث تمت السيطرة على معقل مهم للعدو على القسم N-08 من الطريق السريع زابوروجيه-ماريوبول".

ووفقا له يوفر الاستيلاء على هذا المعقل تحديدا فرصة للسيطرة الاستراتيجية على جزء كبير من الجبهة.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تحرير 4 بلدات بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، والقضاء على 1500 عسكري وتدمير عشرات الدبابات بينها "أبرامز" أمريكية وإسقاط عشرات الصواريخ في 24 ساعة.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

المصدر: نوفوستي 

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