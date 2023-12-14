بوتين للغرب.. عمليتنا بأوكرانيا مستمرة ومؤيدونا بالعالم كثر

خطاب موسع ورسائل كبرى حملتها تصريحات بوتين في لقاءه السنوي...

خط مباشر بين الرئيس ومواطنيه فتح المجال للخوض بتفاصيل السياسة والعسكر والأمن القومي والاقتصاد.. قال بوتين :"لدينا ما يكفى لنشعر بالثقة فى أنفسنا وللمضى قدمًا". في ملف السياسة والعسكر طرح بوتين شروطا غير قابلة للنقاش عنوانها الأمن القومي.. وان أمام كييف خياران، إما السلام وفق الشروط الروسية أو الحرب المستمرة.. نافياً وجود مؤشرات لاستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة.. وأن تطبيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي مرتبطة بظروف السيادة الغربية وليست روسيا من تقفل أبوابها أمام الغرب..

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