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الخصائص النفسية وأدوات التأثير والتجنيد لرجال الاستخبارات غير الشرعية

مجتمع

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كيف بدت حياة رجال الاستخبارات غير الشرعيين السوفيت في بلدان الإقامة؟ كيف قاموا بالتجنيد والاستمالة للتعاون؟ ماذا كانت الأدوات الوقائية من الانكشاف؟

كيف تصادق الزوجان غيفورك وغوهار فارتانيان مع شخصيات كبيرة من المعسكر الغربي؟ ما هي الشخصيات التي تقمصاها للنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيبنا عنه أحد أهم الباحثين المتخصصين في تاريخ الاستخبارات السيد نيقولاي دولغوبولوف.  

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