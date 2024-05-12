بصواريخ بالستية.. ضحايا بقصف أوكراني إرهابي على بيلغورود

مرة أخرى يقدم نظام كييف على ضرب أهداف مدنية في العمق الروسي باستخدام أسلحة غربية، حيث خلف هجوم إرهابي على تجمع سكني مقتل 11 شخص وإصابة 25 آخرين بينهم طفلان، في مدينة بيلغورود.

الاستهداف الممنهج للمناطق المدنية في العمق الروسي يأتي بموازاة تقدم القوات الروسية في مقاطعة خاركوف وتمكنها من تحرير بلدات محادية لمقاطعة بيلغورود الروسية. من جانبها حملت الخارجية الروسية الرعاة الغربيين للنظام الأوكراني مسؤولية الهجوم مشيرة إلى انه يحمل بصمات الدعم الغربي، إذ جاء الخرج الجديد بعد نحو أسبوع على صدور تصريحات لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول حق أوكرانيا في ضرب الأراضي الروسية بواسطة أسلحة بريطانية. فما هي خلفيات الاستهداف الأكراني الممنهج للتجمعات السكنية في العمق الروسي؟ وما حجم التورط الغربي في هذه العمليات؟

Your browser does not support audio tag.