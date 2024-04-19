أنباء عن "هجوم إسرائيلي محدود" على أهداف في العمق الإيراني وطهران لا تؤكد - لحظة بلحظة
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ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الإسرائيلي قصف اليوم مواقع في إيران، فيما نفى مسؤول إيراني أي هجوم، وقال إن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة لتفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.
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