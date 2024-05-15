 
مباشر

هنية: اليوم التالي للحرب ستقرره حماس والفصائل الفلسطينية

أخبار العالم العربي

هنية: اليوم التالي للحرب ستقرره حماس والفصائل الفلسطينية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjo8

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن اليوم التالي للحرب ستقرره الحركة مع باقي الفصائل الفلسطينية.

وقال هنية في خطاب مساء الأربعاء إن حركة حماس وكتائب القسام "وُجدتا لتبقيا".

وتابع أن حماس "تعاملت بإيجابية مع جهود الوسطاء من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأكد أن التعديلات الإسرائيلية على مقترح الوسطاء الأخير "وضعت المفاوضات في طريق مسدود".

إقرأ المزيد
وزراء إسرائيليون متطرفون يهاجمون وزير الدفاع بعد رفضه حكما عسكريا في غزة ودعوته لاتخاذ
وزراء إسرائيليون متطرفون يهاجمون وزير الدفاع بعد رفضه حكما عسكريا في غزة ودعوته لاتخاذ "قرار صعب"

وقال أن إصرار إسرائيل على عملية رفح "يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول" مؤكدا أن "الموقف الأمريكي يواصل انحيازه للعدو في حرب الإبادة ضد شعبنا".

وشدد على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح "فورا" وأن لا حق لإسرائيل بالتدخل في إدارته. وقال "متوافقون مع مصر على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح". 

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت الأربعاء أن أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، وأنه يجب اتخاذ قرارات حاسمة وإن كانت صعبة.

وقال "نهاية عمليتنا العسكرية في غزة تتطلب عملا سياسيا في اليوم التالي للحرب".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا