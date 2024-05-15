هنية: اليوم التالي للحرب ستقرره حماس والفصائل الفلسطينية

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن اليوم التالي للحرب ستقرره الحركة مع باقي الفصائل الفلسطينية.

وقال هنية في خطاب مساء الأربعاء إن حركة حماس وكتائب القسام "وُجدتا لتبقيا".

وتابع أن حماس "تعاملت بإيجابية مع جهود الوسطاء من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

وأكد أن التعديلات الإسرائيلية على مقترح الوسطاء الأخير "وضعت المفاوضات في طريق مسدود".

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وقال أن إصرار إسرائيل على عملية رفح "يضع المفاوضات برمتها في مصير مجهول" مؤكدا أن "الموقف الأمريكي يواصل انحيازه للعدو في حرب الإبادة ضد شعبنا".

وشدد على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح "فورا" وأن لا حق لإسرائيل بالتدخل في إدارته. وقال "متوافقون مع مصر على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت الأربعاء أن أي حكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة سيكون دمويا ومكلفا وسيستمر أعواما، وأنه يجب اتخاذ قرارات حاسمة وإن كانت صعبة.

وقال "نهاية عمليتنا العسكرية في غزة تتطلب عملا سياسيا في اليوم التالي للحرب".

المصدر: RT