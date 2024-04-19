مسؤول إيراني: لا نخطط لرد فوري على الهجوم على أراضينا

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤول إيراني قوله أن بلاده لا تخطط لرد فوري على الهجوم على أراضيها.

إقرأ المزيد

وقال المسؤول: "لم يرد تأكيد أي معلومات حول مصدر الهجوم، ولم نتعرض لهجوم خارجي، وترجح التقديرات حدوث تسلل على الأغلب وليس هجوما"، بحسب الوكالة.

وفي وقت سابق، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم تعرض البلاد لأي هجوم صاروخي خارجي.

وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الحكومية، بأنه "بعد تفعيل الدفاع الجوي في بعض مناطق البلاد للتعامل مع بعض الأهداف المحتملة، أشارت التقارير إلى أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي إصابة أو انفجار واسع النطاق ناجم عن أي تهديد جوي".

من ناحية أخرى، أظهرت التحقيقات الميدانية في مدينة أصفهان أن المرافق المهمة في هذه المحافظة، وخاصة المنشآت النووية، آمنة تمام.

المصدر: تاس