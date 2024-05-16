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السعودية تطلق خدمة جديدة للقادمين إلى المملكة بـ"تأشيرة حج"

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السعودية تطلق خدمة جديدة للقادمين إلى المملكة بـ
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت السعودية إطلاقها خدمة جديدة للقادمين إلى أراضيها بـ"تأشيرة حج" هذا العام، بغية "تعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم ومواكبة التطور الرقمي" خلال فترة وجودهم بالمملكة.

وأطلقت وزارة الداخلية خدمة الهوية الرقمية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة حج هذا العام، "في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين التحول الرقمي، وتسخير التقنية لخدمة الإنسان وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأوضحت الوزارة أن "الهوية الرقمية للحجاج التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارتي الخارجية، والحج والعمرة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، تمكن ضيوف الرحمن من إثبات هوياتهم إلكترونيا عبر منصتي (أبشر) و(توكلنا)، لتسهيل استخدامها في رحلتهم، ما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها".

وقالت الوزارة: "ياتي تدشين الهوية الرقمية لضيوف الرحمن، للوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمتهم، ومواكبة التطور في مجالات التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لهم خلال فترة وجودهم في المملكة".

المصدر: RT

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