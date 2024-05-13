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السعودية.. الأمن العام يعلن القبض على مواطن و4 مقيمين مصريين ويوضح السبب

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السعودية.. الأمن العام يعلن القبض على مواطن و4 مقيمين مصريين ويوضح السبب
Sputnik
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أعلنت السعودية القبض على مواطن و4 مقيمين من الجنسية المصرية، بحادثين منفصلين في منطقة مكة، لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي صفحته على منصة "إكس"، قال الأمن العام السعودي في بيان له: "قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية ومواطن، لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت توفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال"، مشيرا إلى أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

كما صدر عن الامن العام السعودي مساء أمس الأحد بيان جاء فيه: "قبضت شرطة منطقة مكة المكرم على مقيمين اثنين من الجنسية المصرية، لنشرهما إعلانات عن حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن للحجاج بغرض النصب والاحتيال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

المصدر: RT

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