"سي إن إن": صور من أقمار صناعية لا تظهر أضرارا كبيرة بعد ضربة إسرائيل على إيران

أفادت شبكة "سي إن إن" الإعلامية الأمريكية بأن الصور التي تم التقاطها من أقمار صناعية لا تظهر أضرارا كبيرة في المنطقة التي استهدفتها الضربة الإسرائيلية بالطائرات المسيرة على إيران.

وأشارت "سي إن إن" إلى أنها تلقت صورا من شركة Umbra Space تم التقاطها عند الساعة 10:18 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي في المنطقة المحيطة بالقاعدة العسكرية الإيرانية قرب اصفهان، التي استهدفتها المسيرات الإسرائيلية فجر الجمعة.

وتبين الصور عدم وجود أي آثار لانفجارات كبيرة على الأرض أو مبان مدمرة.

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية قد أفادت بأن محطة الرادار الموجودة في القادعة قرب اصفهان كانت أحد الأهداف المحتملة للضربة الإسرائيلية، وأنها لم تصب إلا بأضرار مادية بسيطة.

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وكانت إسرائيل قد سددت الضربة إلى مواقع داخل إيران ردا على الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل، الذي بدوره نفذ يوم 13 أبريل ردا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق، حيث قتل عدد من الضباط الكبار في الحرس الثوري الإيراني.

وحسب المعلومات الواردة، لم تسفر الضربة الإسرائيلية عن أضرار كبيرة بالنسبة للمواقع الإيرانية.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب لم تكن تسعى إلى التصعيد مع طهران، بل كانت ترغب في إرسال إشارة إلى القيادة الإيرانية بشأن قدرتها على استهداف مواقع بعمق إيران.

المصدر: "سي إن إن"