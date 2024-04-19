وزير خارجية إيران: المسيرات الإسرائيلية لم تسبب خسائر مادية أو بشرية في أصفهان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الطائرات المسيرة التي تقول مصادر إن إسرائيل أطلقتها على مدينة أصفهان يوم الجمعة لم تسبب خسائر مادية أو بشرية.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني خلال تصريحات أدلى بها لمبعوثي الدول الإسلامية في نيويورك، قائلا: "وسائل الإعلام الداعمة للنظام الصهيوني حاولت يائسة تصوير الهزيمة على أنها نصر في حين أن الطائرات الصغيرة التي أُسقطت لم تسبب أي أضرار أو إصابات".

وأشارت طهران إلى أنها "لا تعتزم القيام برد انتقامي"، ولم تصدر إسرائيل أي تعليق علني على الواقعة.

إقرأ المزيد

هذا وقال الباحث الإسرائيلي تال باري إنه لا يبدو أن الأمور ستتأثر سلبا مع إيران في الوقت الحالي، وذلك عقب أنباء نشرتها وسائل إعلام غربية فجر الجمعة تفيد بأن تل أبيب قصفت مواقع في إيران.

المصدر: RT + وكالة "تسنيم" الإيرانية