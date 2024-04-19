المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد عدم تعرض البلاد لأي هجوم صاروخي خارجي

أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم الجمعة عدم تعرض البلاد لأي هجوم صاروخي خارجي.

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وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الحكومية، بأنه "بعد تفعيل الدفاع الجوي في بعض مناطق البلاد للتعامل مع بعض الأهداف المحتملة، أشارت التقارير إلى أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي إصابة أو انفجار واسع النطاق ناجم عن أي تهديد جوي".

من ناحية أخرى، أظهرت التحقيقات الميدانية في مدينة أصفهان أن المرافق المهمة في هذه المحافظة، وخاصة المنشآت النووية، آمنة تماما ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث فيها.

وأشارت اللقطات التي سجلها السكان إلى نشاط الأنظمة الدفاعية في بعض مناطق البلاد، والتي تعمل كأنظمة دفاع ضد التهديدات على ارتفاع منخفض جدا، ونشاطها طبيعي تماما في حالة التأهب.

وأكدت "إرنا" أنه لم ترد أي تقارير عن تفعيل أنظمة الدفاع الصاروخي.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن ثلاثة انفجارات سمعت بالقرب من قاعدة جوية للجيش شمال شرقي أصفهان، حيث تم إطلاق دفاعات الجوية ردا على جسم يرجح أن يكون طائرة مسيرة.

كما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أن مصدر الانفجار الذي وقع في مدينة تبريز هو تفعيل الدفاع الجوي.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية