وكالة الفضاء الإيرانية: لم يكن هناك أي هجوم جوي من خارج الحدود

أكد المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية حسين داليريان أنه لم يكن هناك أي هجوم جوي من خارج الحدود على أصفهان أو أجزاء أخرى من البلاد.

وأضاف: "حتى هذه اللحظة، لم يكن هناك أي هجوم جوي من خارج الحدود على أصفهان أو أجزاء أخرى من البلاد، ولم تكن هناك سوى محاولة فاشلة باستخدام مسيرات كوادكوبتر (مسيرات صغيرة بأربع مراوح)، وتم إسقاطها".

إقرأ المزيد

وأكد داليريان أن المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام الأمريكية غير صحيحة.

ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية مقطع فيديو يوثق حال القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان بعد أنباء عن هجوم إسرائيل فجر اليوم.

وأكدت الوكالة أن مقطع الفيديو يؤكد أن القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان آمنة وغير مصابة بأي أذى.

وأشارت الوكالة إلى أن الأنباء التي تشير إلى إصابة القاعدة الجوية بأصفهان بصواريخ إسرائيلية فجر اليوم كاذبة وعارية عن الصحة.

المصدر: منصة "إكس"