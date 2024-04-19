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قناة أمريكية تؤكد قيام إسرائيل بمهاجمة إيران وتنشر معلومات جديدة عما جرى

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قناة أمريكية تؤكد قيام إسرائيل بمهاجمة إيران وتنشر معلومات جديدة عما جرى
Legion-Media
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ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر أن طائرة مقاتلة إسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ خلال الهجوم على إيران.

وأوضحت "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي كبير: "أطلقت ثلاثة صواريخ من طائرة مقاتلة إسرائيلية خارج إيران خلال ضربة محدودة للغاية صباح الجمعة".

وأضافت أن "الضربة استهدفت موقع رادار للدفاع الجوي بالقرب من أصفهان، وبحسب التقديرات الأولية فقد تم تدمير الرادار".

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هذا وقال الباحث الإسرائيلي تال باري إنه لا يبدو أن الأمور ستتأثر سلبا مع إيران في الوقت الحالي، وذلك عقب أنباء نشرتها وسائل إعلام غربية فجر الجمعة تفيد بأن تل أبيب قصفت مواقع في إيران.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قرب مطار أصفهان، فيما نفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي هجوم صاروخي مؤكدين أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

المصدر: RT + "إيه بي سي نيوز"

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