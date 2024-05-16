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بالفيديو.. مدرب يوفنتوس يفقد صوابه في نهائي الكأس

الرياضة

بالفيديو.. مدرب يوفنتوس يفقد صوابه في نهائي الكأس
AFP
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دخل ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، في نوبة غضب شديدة في الثواني الأخيرة من مباراة فريقه أمام أتالانتا، في نهائي كأس إيطاليا، أمس الأربعاء.

اليوفي حسم اللقاء لصالحه بنتيجة (1-0) بهدف سجله دوسان فلاهوفيتش، وتوج بطلا لكأس إيطاليا.

في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، كاد أتالانتا يعادل النتيجة قبل سقوط دانيلو مدافع يوفنتوس داخل المنطقة، فثار أليجري على الحكم.

وأظهرت الكاميرات لحظة الانفعال الشديد لأليغري الذي خلع سترته أثناء سيره باتجاه الحكم الرابع معترضا على اللعبة.

وازدات حدة توتر أليغري، حتى قرر فابيو ماريسكا حكم الساحة، إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجهه، بعدما تفوه بكلمات غاضبة تجاه الحكم، وسخر منهم بالتصفيق لهم أثناء خروجه.

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يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه على حساب أتالانتا
يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه على حساب أتالانتا

وحصد يوفنتوس لقب بطولة كأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه حارما منافسه أتالانتا الذي سيواجه باير ليفركوزن الألماني في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 22 مايو الجاري، من تحقيق أول لقب له منذ ستة عقود.

وبهذا التتويج، يخرج يوفنتوس من الموسم الحالي بلقب بطولة الكأس، لينهي لعنة "المواسم الصفرية" التي لازمته في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

المصدر: "وسائل إعلام"

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