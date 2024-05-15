يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه على حساب أتالانتا

توج نادي يوفنتوس بلقب مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على أتالانتا بهدف دون رد يوم الأربعاء على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.

ويدين يوفنتوس بفوزه لمهاجمه الصربي الدولي دوشان فلاهوفيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، بعد تمريرة ممتازة من كامبياسو في العمق جعلت فلاهوفيتش ينفرد بالمرمى قبل أن يسدد كرة قوية مرت من فوق حارس أتالانتا.

"الكبير يعرف للنهائيات والنهائيات تعرفه"



هدف يوفنتوس الأول بإمضاء فلاهوفيتش بصوت المعلق محمد الشامسي#أتلانتا_يوفنتوس | #كأس_إيطالياpic.twitter.com/u33A7vVkRY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 15, 2024

وحصد يوفنتوس لقب بطولة كأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه حارما منافسه أتالانتا الذي سيواجه باير ليفركوزن الألماني في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 22 مايو الجاري، من تحقيق أول لقب له منذ ستة عقود.

وبهذا التتويج، يخرج يوفنتوس من الموسم الحالي بلقب بطولة الكأس، لينهي لعنة "المواسم الصفرية" التي لازمته في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

المصدر: RT