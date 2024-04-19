قناة ABC الأمريكية تتحدث عن استهداف إسرائيل منشأة نووية إيرانية

أفادت قناة ABC نقلا عن مسؤول أمريكي بأن هدف الهجوم الإسرائيلي في إيران كان رادارا للدفاع الجوي يساهم في حماية منشأة نطنز النووية.

وقالت القناة التلفزيونية إن "الإسرائيليين استهدفوا رادارا للدفاع الجوي يعد جزءا من منظومة الدفاع عن منشأة نطنز النووية".

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وذكرت أن مقاتلة إسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ خلال الهجوم على إيران. وتشير التقييمات الأولية إلى تعطيل الرادار، ولكن التقييم لم يكتمل بعد.

هذا وذكرت وسائل إعلام غربية صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران.

ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قرب مطار أصفهان، فيما نفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي هجوم صاروخي مؤكدين أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

المصدر: نوفوستي