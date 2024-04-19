مصادر: الهجوم الإسرائيلي على أصفهان لم يكن بمسيرات أو صواريخ أرض جو

أكدت مصادر لصحيفة "جيروزاليم بوست" أن الهجوم الإسرائيلي على أصفهان في إيران اليوم الجمعة، لم يكن بمسيرات أو صواريخ أرض جو.

وحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الدفاع، فإن طائرات بعيدة المدى أطلقت صواريخ أصابت أصولا للقوات الجوية الإيرانية في أصفهان، مشيرين إلى أن القاعدة المستهدفة كانت قد خرجت منها المسيرات التي هاجمت إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مصدر إن "هجومنا على أصفهان يوضح أن مواقع إيران النووية في خطر"، كاشفا "أننا هاجمنا 9 أهداف في قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أنه سمع دوي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي "بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران"، مبينا أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة".

وقد نفى مسؤولون إيرانيون أي هجوم وأكدوا أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وقالت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية للصحيفة نفسها إن إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران لـ"أسباب استراتيجية".

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT