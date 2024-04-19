صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

دوت صافرات الإنذار في شمال إسرائيل، وسط أنباء عن هجوم بالمسيرات، وذلك بعد لحظات من غارات استهدفت إيران يعتقد أنها إسرائيلية.

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وشمل الانذار مناطق أفيفيم، منطقة رمات دالتون الصناعية، برعام، دالتون، ياراون، كرم بن زميرة، ألما، الريحانية في الجليل الأعلى.

وأبلغت قيادة الجبهة الداخلية، عقب التنبيهات التي تم تفعيلها في مستوطنات الجليل الأعلى، حول تخوف من تسلل طائرات معادية، أن "الحادث انتهى". ولم يتم الإبلاغ عما إذا تم اعتراض أي طائرة مسيرة.

ولاحقا أفيد بأن الإنذار الذي تم تفعيله في الجليل الأعلى بسبب الخوف من تسلل طائرات معادية كان إنذارا كاذبا.

وهزت انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقالت شبكة "سي إن إن" أنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.

من جهته، قال التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الجمعة إن المواقع النووية في إقليم أصفهان لم تتعرض لأي ضرر، بعدما جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان للتعامل مع ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.

المصدر: RT