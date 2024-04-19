دوي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية ومسؤول أمريكي يؤكد بدء هجوم إسرائيل على إيران  

أفادت وسائل إعلام بسماع دوي نفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي "بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران".

وذكرت شبكة ABC الأمريكية الإخبارية في وقت متأخر من مساء الخميس، نقلا عن مصدر أمريكي، أن إسرائيل استهدفت موقعا إيرانيا.

وتقع العديد من المواقع النووية الإيرانية في محافظة أصفهان، بما في ذلك نطنز، محور برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، لكن "سي أن أن" نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل لن تقوم بالهجوم على منشآت إيران النووية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن أصوات الانفجارات التي سمعت ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية للمسيرات.

وقالت "سي إن إن" أنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني.

وأكدت مصادر إيرانية أن المنشآت النووية في محافظة أصفهان تتمتع بأمن تام وأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن هجوم استهدفها غير صحيح، وذلك إثر هجوم إسرائيلي قبل قليل.

أفادت وسائل إعلام أن إسرائيل شنت غارات على جنوب سوريا تزامنا مع هجوم نفذته على أهداف في إيران.

وذكرت التقارير أن الغارات الجوية استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا.

المصدر: RT