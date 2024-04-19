بعد تعليقاته على الهجوم على إيران.. انتقادات واسعة لبن غفير بسبب "الحاقه العار والضرر" بإسرائيل

تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لانتقادات واسعة من داخل الحكومة بعد تعليقاته على أحداث إيران واستخفافه بحجم الرد واصفا ذلك بـ"المسخرة".

وأثار إيتمار بن غفير استياء كبيرا وسط أعضاء الحكومة الإسرائيلية من خلال تعليق نشره صباح الجمعة حول الهجوم المنسوب إلى إسرائيل بالقرب من مدينة أصفهان في إيران بخلاف موقف إسرائيل التي لم تصدر أي تعليق علني على الواقعة.

وعبر وزراء كبار في الحكومة عن غضبهم الشديد من بن غفير وقالوا إنه "سبب بتعليقاته ضررا كبيرا لإسرائيل".

ووصفه البعض بأنه "شخص غير مسؤول ويطارد العناوين.. الرجل يهذي، وسلوكه فاسد، ويجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يوبخه بشكل حاد وصارم".

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وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حيث كتب على منصة "إكس"، موضحا: "لم يسبق أن ألحق وزير في مجلس الوزراء الأمني مثل هذا الضرر الجسيم بأمن إسرائيل وصورتها ومكانتها الدولية".

وأضاف: "بكلمة واحدة تمكن بن غفير من الاستهزاء بإسرائيل ملحقا العار بها من طهران إلى واشنطن.. وكان أي رئيس وزراء آخر سيخرجه هذا الصباح من الحكومة، حتى الوزراء الذين يجلسون إلى جانبه ويصمتون كالخرفان ليسوا بمنأى عن المسؤولية.. إنهم جزء من فشل أمني وقومي لا يغتفر".

هذا وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الطائرات المسيرة التي تقول مصادر إن إسرائيل أطلقتها على مدينة أصفهان يوم الجمعة لم تسبب خسائر مادية أو بشرية.

المصدر: RT + وكالات