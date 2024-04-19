بن غفير يعلق بكلمة واحدة على أحداث إيران

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الجمعة على أنباء عن الهجوم على إيران، مستخدما كلمة واحدة بالعامية تعني "مهزلة".

وتعليقا على التقارير حول الهجوم الإسرائيلي على إيران، قال بن غفير منتقدا، في تغريدة من كلمة واحدة على منصة "X": مهزلة!، في إشارة إلى ضعف الرد الإسرائيلي على طهران.

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דרדל׳ה! — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) April 19, 2024

يأتي ذلك، بينما تحدثت وسائل إعلام إيرانية وأمريكية عن هجوم إسرائيل على قاعدة جوية في أصفهان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الإيرانية أسقطت 3 مسيرات وقد تعاملت معها المضادات من المدى المتوسط وهي لم تسبب أضرارا، وأن أي منشآت نووية لم تتعرض لهجوم.

وأكدت أن المنشآت النووية في محافظة أصفهان تتمتع بأمن تام وأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن هجوم استهدفها غير صحيح.

وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل لن تهاجم مفاعلات إيران النووية حسبما نقلت قناة "سي أن أن".

كما أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم تعرض البلاد لأي هجوم صاروخي خارجي.

وتزامن الإعلان عن هجوم بمسيرات في أصفهان مع ورود أنباء عن هجوم آخر في سوريا.

من الجهة الإسرائيلية، لم تعلن السلطات رسميا عن الهجوم ولم يعلق أي مسؤول إسرائيلي على الحادث جريا على العادة الإسرائيلية بعدم الاعتراف بهجمات مماثلة في إيران.

لكن موقع "واينت" أكد أن نظام الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه في هذه المرحلة لا يوجد تغيير في التعليمات الخاصة بالجبهة الداخلية.

المصدر: RT