"تسنيم" تنفي وقوع أي انفجار في أصفهان

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة بأنه لم يحدث أي انفجار في مدينة أصفهان.

وأكدت الوكالة أن الأنباء التي تشير إلى إصابة القاعدة الجوية في أصفهان بصواريخ إسرائيلية فجر اليوم كاذبة وعارية عن الصحة.

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وأضافت الوكالة: "نظرا للحساسية الكبيرة، أطلقت الدفاعات النار حول قاعدة أصفهان الجوية، لكن حتى الآن لا يتم الحديث سوى عن احتمال وجود جسم طائر صغير، رغم أن هذا الأمر لم يتأكد بعد".

وأفادت مصادر موثوقة بأن "المنشآت النووية في محافظة أصفهان آمنة بالكامل، وما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن الحادث الذي وقع في هذه المنشآت غير صحيح".

وأكدت الوكالة أنه: "لا انفجارات في تبريز والأصوات التي سمعت ناجمة عن تصدي الدفاعات لأجسام مشبوهة".

وفي وقت سابق، أكد مسؤول أمريكي أن انفجارات وقعت قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران بعد بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وذكرت شبكة ABC الأمريكية الإخبارية نقلا عن مصدر أمريكي، أن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.

وتقع العديد من المواقع النووية الإيرانية في محافظة أصفهان، بما في ذلك نطنز، محور برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

المصدر: تسنيم