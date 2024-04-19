وسائل إعلام: إسرائيل تشن غارات على جنوب سوريا تزامنا مع أنباء عن هجوم على أهداف في إيران

أفادت وسائل إعلام أن إسرائيل شنت غارات على جنوب سوريا تزامنا مع أنباء عن هجوم نفذته على أهداف في إيران.

وذكرت التقارير أن الغارات الجوية استهدفت مواقع تابعة للجيش السوري في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا.

وشملت الغارات على جنوبي سورية مطارات الثعلة في السويداء و"عزرة" و"الثليحة".

كذلك جرى استهداف كتيبة رادار تقع بين بلدة عزرا وقرية قرفة في الجنوب.

وتتزامن هذه الأنباء مع أنباء عن غارات بمسيرات استهدفت مواقع إيرانية في أصفهان.

المصدر: RT