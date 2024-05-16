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بوتين وشي يوقعان بيانا بشأن تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي

شويغو يكشف عن مهمته الأساسية في منصبه الجديد

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شويغو يكشف عن مهمته الأساسية في منصبه الجديد
Sputnik
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صرح سيرغي شويغو بأن العملية العسكرية الخاصة ستبقى في صدارة اهتماماته بصفته السكرتير الجديد لمجلس الأمن الروسي.

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بوتين يعين شويغو بمنصب سكرتير مجلس الأمن الروسي

جاء ذلك في تصريح أدلى به شويغو للصحفي الروسي بافيل زاروبين على هامش زيارته إلى الصين ضمن الوفد الروسي برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الخميس.

وأضاف شويغو أنه من الواضح للجميع أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في كافة المحاور، وأكد أنه تم إنشاء الاحتياطيات اللازمة من الأفراد والمعدات لمواصلة الهجوم.

وكان بوتين أصدر الأحد الماضي مرسوما يقضي بتعيين شويغو الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي خلفا لنيكولاي باتروشيف.

المصدر: RT

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