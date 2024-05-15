روسيا.. تسجيل أسرع هدف في تاريخ كرة القدم! (فيديو)

سجل نيكولاي إيفانوف واحدا من أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم وربما أسرعها على الإطلاق وذلك خلال لقاء فريقه "Mashuk-KMV" بيتيغورسك ضد خيميك دزرجينسك في دوري الدرجة الثانية الروسي.

وأطلق إيفانوف تسديدة "مصورخة" من دائرة المنتصف مباشرة بعد صافرة البداية لتستقر على إثرها الكرة بعد نحو ثلاث ثوان في الشباك بعدما فشل الحارس في التصدي لها.

ولم يتم بعد تحديد بدقة المدة التي استغرقتها الكرة في الهواء قبل دخولها شباك خيميك دزرجينسك (لن تتجاوز ثلاث ثوان)، لكن موقع "sport24" الروسي يرجح أن يكون هدف إيفانوف من بين أسرع الأهداف في تاريخ كرة القدم وربما أسرعها على الإطلاق.

ومن جانبها، ذكرت الخدمة الصحفية لدوري الدرجة الثانية الروسي (الثالثة عمليا)، أن هدف لاعب خط الوسط البيلاروسي يمكنه الحصول على لقب الأسرع في تاريخ كرة القدم العالمية.

ويعود الرقم القياسي لأسرع هدف في تاريخ كرة القدم إلى لاعب كرويدون الإنجليزي رايان هول الذي سجل هدفه بعد 2.31 ثانية من بداية مباراة فريقه ضد كوكفوسترز في بطولة لندن.

المصدر: sport24 + RT