قنوات تلفزيونية تتحدث عن طبيعة دور الولايات المتحدة بالهجوم الإسرائيلي على إيران والمشاركة فيه

نقلت قناة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية عن مصدر مطلع، أن الولايات المتحدة لم تشارك في "هجوم إسرائيلي" على إيران، ولكن تم تحذيرها بشأن ذلك.

في وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرغ أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة يوم الخميس، بنيتها ضرب أراضي إيران خلال الـ 24 - 48 ساعة القادمة.

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قبل ذلك، أعلنت قناة ABC التلفزيونية، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن إسرائيل شنت هجوما صاروخيا على منشأة في إيران.

من جانبها أكدت شبكة "سي إن إن"، يوم أمس الخميس نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة لم تدعم الهجوم الانتقامي الإسرائيلي على إيران.

وقال المسؤول الأمريكي: "نحن لم ندعم من جانبا هذه الضربة الجوابية".

وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل، أبلغت واشنطن يوم الخميس بأنها ستتخذ إجراءات انتقامية ضد الجمهورية الإسلامية في الأيام المقبلة.

المصدر: تاس