وزراء خارجية مجموعة الـ 7 يناقشون الضربة الإسرائيلية على إيران

يناقش وزراء خارجية مجموعة الـ 7 الضربة الإسرائيلية على إيران في اجتماع سيعقد اليوم في إيطاليا، بحسب ما أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي.

إقرأ المزيد

وقالت جولي: "أبلغني موظفو وزارة الخارجية الكندية عن الانفجارات الليلية في إيران، نحن نراقب الوضع عن كثب، اليوم سنناقش الأمر مع وزراء الخارجية في جلسة مجموعة الـ 7 في إيطاليا".

وفي وقت سابق، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم تعرض البلاد لأي هجوم صاروخي خارجي.

وأفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الحكومية، بأنه "بعد تفعيل الدفاع الجوي في بعض مناطق البلاد للتعامل مع بعض الأهداف المحتملة، أشارت التقارير إلى أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي إصابة أو انفجار واسع النطاق ناجم عن أي تهديد جوي".

من ناحية أخرى، أظهرت التحقيقات الميدانية في مدينة أصفهان أن المرافق المهمة في هذه المحافظة، وخاصة المنشآت النووية، آمنة تماما ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث فيها.

المصدر: تاس