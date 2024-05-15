مصر تعلن عن استثمار غير مسبوق في رفح والنقب

أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير عن إطلاق 8 مناطق لوجستية في شبه جزيرة سيناء متاحة أمام الاستثمار المصري.

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وقالت وسائل الإعلام المصرية أن هذه المناطق يتم طرحها في خطوة غير مسبوقة تشمل مناطق النقب، العوجة، الحسنة، رفح، الطور، بئر العبد، ورأس سدر.

وأشار إلى أنه سيتم تأسيس شركة مصرية جديدة تحت إشراف وزارة النقل بالتعاون مع هيئة قناة السويس لإدارة هذا الممر، كما تطرق إلى مشروعات التطوير الجارية على ممر القاهرة - الإسكندرية، عبر خط سكة حديد إمبابة - المناشي - القباري، المعروف بـ"الضواحي"، وأضاف أن هناك ممرًا لوجستيًا آخر يجري العمل عليه حاليًا وهو ممر طنطا - المنصورة - دمياط، والذي يُعد من المشروعات الحيوية للبنية التحتية في مصر.

المصدر: صدى البلد