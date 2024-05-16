باكستان تعلن نجاح تجربة إطلاق صواريخ "فتح-2" بعيدة المدى (فيديو)

أجرت القوات المسلحة الباكستانية عملية إطلاق ناجحة لمنظومة الصواريخ "فتح-2" محلية الصنع.

ووفقا لوزارة الدفاع الباكستانية، كان الغرض من التجربة هو التحقق من المعايير الفنية والأنظمة التقنية المستخدمة.

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Today, #PakistanArmy conducted successful training launch of Fatah-II Guided Rocket System with a range of 400 kilometres. @OfficialDGISPR#Pakistan#ISPR



The launch was aimed at perfecting the launch drills and procedures. Equipped with state-of-the-art navigation… pic.twitter.com/RgE3x1DSie — Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) May 15, 2024

وهنأ رئيس باكستان آصف علي زرداري ورئيس الحكومة شهباز شريف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ساهر شمشاد ميرزا القوات المسلحة ومطوري المنظومة على نتائج التجربة.

وتم تجهيز المنظومة بنظام توجيه عبر الأقمار الصناعية، حيث أن الصواريخ قادرة على ضرب أهداف بدقة عالية على مسافة تصل إلى 400 كم.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الباكستانية، تم تصنيع وتطوير المنظومة من قبل شركة "جيدس" الباكستانية، ويعتبر نظيرا لنظام "هيمارس" الأمريكي، وتم اختباره لأول مرة في باكستان في أغسطس 2021.

المصدر: تاس