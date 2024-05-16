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باكستان تعلن نجاح تجربة إطلاق صواريخ "فتح-2" بعيدة المدى (فيديو)

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باكستان تعلن نجاح تجربة إطلاق صواريخ
Gettyimages.ru
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أجرت القوات المسلحة الباكستانية عملية إطلاق ناجحة لمنظومة الصواريخ "فتح-2" محلية الصنع.

ووفقا لوزارة الدفاع الباكستانية، كان الغرض من التجربة هو التحقق من المعايير الفنية والأنظمة التقنية المستخدمة.

وهنأ رئيس باكستان آصف علي زرداري ورئيس الحكومة شهباز شريف ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال ساهر شمشاد ميرزا القوات المسلحة ومطوري المنظومة على نتائج التجربة.

وتم تجهيز المنظومة بنظام توجيه عبر الأقمار الصناعية، حيث أن الصواريخ قادرة على ضرب أهداف بدقة عالية على مسافة تصل إلى 400 كم.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الباكستانية، تم تصنيع وتطوير المنظومة من قبل شركة "جيدس" الباكستانية، ويعتبر نظيرا لنظام "هيمارس" الأمريكي، وتم اختباره لأول مرة في باكستان في أغسطس 2021.

 

المصدر: تاس

 

 

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