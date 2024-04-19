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عقوبات أمريكية على شركات صينية ومصنع بيلاروسي لدعم برنامج باكستان للصواريخ

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عقوبات أمريكية على شركات صينية ومصنع بيلاروسي لدعم برنامج باكستان للصواريخ
Sputnik ARTUR GABDRAHMANOV
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أعلنت الخارجية الأمريكية يوم الجمعة عن فرض واشنطن عقوبات على 3 شركات صينية ومصنع بيلاروسي، متهمة إياها بدعم برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني.

وحسب بيان للخارجية الأمريكية، فإن الشركات الصينية ومصنع مينسك لشاحنات الجر شاركت في تقديم مواد مستخدمة في صناعة الصواريخ الباليستية ضمن البرنامج الباكستاني لتطويل صواريخ بعيدة المدى.

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واعتبرت السلطات الأمريكية الشركات الصينية والمصنع البيلاروسي "ضالعة في أعمال أو تعاملات ساهمت أو كان من شأنها أن تساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها".

وتشمل العقوبات الأمريكية تجميد الأصول للجهات المذكورة وحظر التعاملات معها على كافة الشركات الأمريكية ومواطني الولايات المتحدة.

المصدر: تاس

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