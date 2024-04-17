واشنطن: مستعدون لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الشركات الصينية التي تدعم روسيا

أعلنت الخارجية الأمريكية عن استعدادها لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الشركات الصينية التي تعتبر واشنطن أنها تدعم الصناعات الدفاعية الروسية.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، فدانت باتيل، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "سبق أن فرضنا عقوبات على الشركات المعنية في الصين. ونحن على استعداد للقيام بمزيد من الخطوات في حال الضرورة".

وأضاف: "نعتقد أن الصين تدعم الجهود العسكرية لروسيا... ما يساعد على زيادة حجم الإنتاج العسكري (الروسي)".

وأشار إلى أن واشنطن أبلغت بكين بموقفها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "كانت تعبر عن قلقها عبر القنوات الدبلوماسية، لا سيما في المحادثات الأخيرة على مستوى الزعيمين"، ومضيفا أن الإدارة الأمريكية أصدرت مرسوما خاصا ضد بنوك في دول ثالثة تقول واشنطن إنها تدعم الصناعات الدفاعية الروسية.

جاء ذلك في معرض تعليقه على تقارير إعلامية حول تقديم عدد من الشركات الصينية دعما لقطاع الصناعات الدفاعية في روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت تنفي دائما تقديم أي دعم عسكري لروسيا في ما يخص عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: تاس