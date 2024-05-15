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شاهد.. إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا بطلق ناري واعتقال المهاجم

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أظهر مقطع مصور اللحظات الأولى عقب إصابة رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو بالرصاص وعملية نقله للمشفى والقبض على المهاجم.

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إصابة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بطلق ناري ونقله إلى المستشفى (فيديو)
إصابة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بطلق ناري ونقله إلى المستشفى (فيديو)

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