وزير خارجية إيطاليا: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة بشأن الهجوم على إيران

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن الولايات المتحدة أبلغت وزراء خارجية مجموعة الـ 7 يوم الجمعة أنها تلقت معلومات "في اللحظة الأخيرة" من إسرائيل بشأن الهجوم على إيران.

وأوضح أنطونيو تاياني أن "الولايات المتحدة قدمت المعلومات في جلسة صباح الجمعة تم تغييرها في اللحظة الأخيرة لمعالجة الهجوم المشتبه به".

وأضاف: "الولايات المتحدة أبلغت وزراء مجموعة السبع بأن إسرائيل أبلغتها في اللحظة الأخيرة بشأن المسيرات والهجوم، لكن لم يكن هناك أي مشاركة للهجوم من قبل الولايات المتحدة.. لقد كانت مجرد معلومات".

وفي بيان ختامي، حذر "وزراء مجموعة الـ 7 من أنهم مستعدون لفرض عقوبات جديدة على إيران، ودعوا الجانبين إلى تجنب التصعيد ".

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وأكد تاياني في المؤتمر الصحفي الختامي: "لقد عملت مجموعة الـ 7 وستعمل على وقف التصعيد".

هذا وذكرت وسائل إعلام غربية صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قرب مطار أصفهان، فيما نفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي هجوم صاروخي مؤكدين أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

المصدر: RT + "أ ب"