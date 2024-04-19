"دولاراتنا تفجر دولاراتنا الأخرى".. ماسك يعلق بسخرية على الهجوم الإسرائيلي على إيران

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بسخرية على التقارير التي تتحدث عن الهجوم الإسرائيلي على إيران، مستذكرا دافعي الضرائب الأمريكيين ومصير أموال ضرائبهم.

وصباح اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قرب مطار أصفهان، فيما نفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي هجوم صاروخي مؤكدين أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وحسب وكالة "فارس"، فقد وقع انفجار قرب المطار والقاعدة الثامنة للقوات الجوية الإيرانية في أصفهان، وألغت سلطات البلاد الرحلات الجوية فوق طهران وأصفهان وشيراز لبعض الوقت.

وكتب أحد مستخدمي منصة "إكس" التي يملكها ماسك، أن القاعدة الجوية الثامنة الإيرانية كانت هدفا محتملا للهجوم الإسرائيلي، مشيرا إلى أن تلك القاعدة نقطة تمركز لطائرات F-14 Tomcat المقاتلة التي سلمتها الولايات المتحدة لنظام الشاه في إيران في السبعينيات.

وعلق ماسك على هذا المنشور بقوله: "تفجر دولارات ضرائبنا بطريقة ما دولارات ضرائبنا أيضا".

Our tax dollars somehow also blowing up our tax dollars — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2024

إقرأ المزيد

وذكر تقرير لوكالة "بلومبرغ" أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة يوم الخميس أنهم يعتزمون شن ضربة خلال الـ24 إلى 48 ساعة القادمة.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الضربة الإسرائيلية محدودة ولم تستهدف المواقع النووية والمدنية.

بدورها، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية أن إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران لـ"أسباب استراتيجية".

المصدر: RT