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على خلفية التصعيد في المنطقة.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والإمارات

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على خلفية التصعيد في المنطقة.. اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والإمارات
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أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لبحث التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة.

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وتبادل الطرفان الآراء حول "آخر التطورات في غزة واستمرار الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة وقفها في أسرع وقت ممكن والإسراع بإرسال وايصال المساعدات الإنسانية، فضلا عن مناقشة بعض التطورات الإقليمية الأخرى".

وأعرب وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال الهاتفي عن أسفه للفيضانات الشديدة التي شهدتها الإمارات، وأعلن استعداد إيران لمساعدة المتضررين منها.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة وأيضا عقد اللجان الاقتصادية والقنصلية المشتركة بشكل منتظم.

 

المصدر: ارنا

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