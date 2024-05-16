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البنتاغون: لم نغير موقفنا بشأن استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية

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البنتاغون: لم نغير موقفنا بشأن استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية
Legion-Media
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أكد البنتاغون أنه لم يغير موقفه بشأن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية الصنع على خلفية التقدم الروسي في مقاطعة خاركوف بشمال شرقي أوكرانيا.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سيابرينا سينغ خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "نحن لم نغير موقفنا".

وأضافت أن القوات الأوكرانية يجب أن تستخدم الأسلحة الأمريكية "من أجل استعادة الأراضي السيادية الأوكرانية".

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وأشارت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أثناء أي اتصالات مع الجانب الأوكراني أن الأسلحة التي تقدمها واشنطن لكييف يجب أن "تستخدم في ميدان القتال" و"على أراضي أوكرانيا".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد طلبت من أوكرانيا عدم استخدام الأسلحة التي تقدمها لها لاستهداف الأراضي الروسية.

المصدر: تاس

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