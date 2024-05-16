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البنتاغون: لا نخطط لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا

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البنتاغون: لا نخطط لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا
Globallookpress Joseph Clark/Dod
نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ
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أعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط في هذه المرحلة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.

وقالت في مؤتمر صحفي إن واشنطن تقوم حاليا بتدريب عسكريين من القوات الأوكرانية في مجالات مختلفة، بمن فيهم الطيارون، لكن الإدارة العسكرية لا تخطط لإرسال مدربين إلى هذا البلد.

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وأضافت: "لست على علم بهذا الاحتمال".

واعترف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في وقت سابق بوجود عدد صغير من قوات حلف "الناتو" في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أكد على ضرورة تجنب المشاركة المباشرة لحلف شمال الأطلسي في الصراع العسكري في أوكرانيا.

كما تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق عن إمكانية إرسال القوات إلى أوكرانيا. كما أعرب عن قناعته بأن الدول الغربية يجب أن تمنع روسيا من تحقيق الانتصار في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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