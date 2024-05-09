رئيس الوزراء البولندي يعترف بوجود قوات تابعة للناتو في أوكرانيا

اعترف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بوجود عدد صغير من قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا.

وقال توسك في تصريح صحفي يوم الخميس، إن "هناك عددا قليلا من قوات الناتو في أوكرانيا، هم جنود ومراقبون ومهندسون".

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء البولندي على ضرورة تجنب المشاركة المباشرة لحلف شمال الأطلسي في الصراع العسكري في أوكرانيا.

وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، أن دول الناتو اتخذت قرارا بإنشاء قوة مشتركة في أوكرانيا.

وقال سيكورسكي: "لقد قررنا إنشاء قوة تابعة لحلف شمال الأطلسي.. وهذا لا يعني أننا ذاهبون إلى الحرب، ولكنه يعني أننا سنكون قادرين الآن على استخدام قدرات التنسيق والتدريب والتخطيط لدى حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا بطريقة أكثر تنسيقاً".

المصدر: نوفوستي