رئيس لجنة الدفاع في الدوما: روسيا تراقب عن كثب مهمة حلف "الناتو" في أوكرانيا

صرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أندريه كارتابولوف، بأن إنشاء "مهمة" لحلف الناتو في أوكرانيا قد يعني إضفاء الشرعية على الخطوات المقبلة، مؤكدا أن روسيا ستراقب ذلك عن كثب.

وقال كارتابولوف في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "على الأرجح، هذا مجرد تقنين (إضفاء للشرعية) على الخطوات القادمة.. سنراقبها بعناية".

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وكان وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، قد صرح في وقت سابق من اليوم، بأن دول الناتو اتخذت قرارا بإنشاء مهمة مشتركة في أوكرانيا.

وأوضح سيكورسكي أنه على وجه الخصوص سيتم تدريب القوات الأوكرانية بشكل أكثر نشاطا في بولندا.

وتستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

وأرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة والناتو متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: "نوفوستي" +RT