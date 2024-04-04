بولندا تعلن إنشاء "مهمة مشتركة" لحلف الناتو في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الخميس، أن دول الناتو اتخذت قرارا بإنشاء مهمة مشتركة في أوكرانيا.

وجاء في كلمة لسيكورسكي ألقاها في بروكسل ونقلها التلفزيون البولندي: "لقد قررنا إنشاء مهمة لحلف شمال الأطلسي.. وهذا لا يعني أننا ذاهبون إلى الحرب، ولكنه يعني أننا سنكون قادرين الآن على استخدام قدرات التنسيق والتدريب والتخطيط لدى حلف شمال الأطلسي لدعم أوكرانيا بطريقة أكثر تنسيقا".

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وأوضح سيكورسكي أنه على وجه الخصوص، سيتم تدريب القوات الأوكرانية بشكل أكثر نشاطا في بولندا.

يذكر أن الدول الغربية قدمت دعما غير محدود لنظام كييف، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، التي تستخدمها تشكيلاته المسلحة، لعرقلة مسار العملية الروسية، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة والناتو متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: "نوفوستي" +RT