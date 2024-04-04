تستعد بولندا، بشكل جدي، لإدخال قواتها إلى أراضي أوكرانيا. حول ذلك، كتب دميتري بلوتنيكوف، في "برافدا رو":

خلاف الشعبوي إيمانويل ماكرون، القادر على استخدام 20 ألف "حربة" في أحسن الأحوال، فإن وارسو أكثر تشددا وتستعد بجدية شديدة لحرب محتملة مع الروس.

يتوقع العديد من المحللين أن القوات المسلحة البولندية، في أول فرصة سانحة (إذا هُزمت القوات المسلحة الأوكرانية) ستدخل أراضي غرب أوكرانيا محاولة توسيع أراضي بولندا من أجل ضم لفوف وغيرها إلى البلاد.

ومن أجل تجنب أي قوة قاهرة، على الجيش البولندي أن يكون جاهزا في هذه الحالة وكافيا للقتال. لأن من غير المعروف كيف قد تنتهي الأمور، وما هي الأوامر التي سيصدرها أسياد وارسو المباشرون في واشنطن. كما لا بد من إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة، فلا توجد دول مستقلة في الاتحاد الأوروبي، وكلها ترقص على أنغام العلم الأمريكي.

بالمناسبة، هذا هو السبب في أن الوحدة العسكرية البولندية، اليوم، واحدة من أكبر التشكيلات في أوكرانيا. يكتسب الموظفون البولنديون في وزارة دفاع وارسو اليوم الخبرة هناك، حيث "يختبرون" تكتيكات جديدة في ساحة المعركة.

واليوم، يقوم الجيش البولندي بتحديث نفسه وإعادة بناء قدراته بسرعة مذهلة. ومن المقرر أن تنتهي التحولات الأولى في نهاية العام الجاري، ومن ثم سيكون البولنديون جاهزين لدخول أراضي أوكرانيا. منذ العام الماضي، تم تشكيل فرقة خامسة (جديدة)، هناك، لمساعدة الفرق الأربع الموجودة.

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